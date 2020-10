In der Nacht zu heute hat Apple die Signatur von iOS 14.0 eingestellt. Wirklich überraschend ist dieser Schritt nicht. Es ist völlig normal, dass Apple nach der Freigabe einer neuen iOS-Version die Signatur der alten Version einstellt. Dieses Mal hat es iOS 14.0 getroffen.

Apple stoppt Signatur von iOS 14.0

Vor wenigen Tagen hat Apple iOS 14.0.1 als erste Bugfix-Update zu iOS 14.0 als Download bereit gestellt. Apple hat hier und dort nachgebessert, neue Funktionen sucht ihr mit dem X.0.1 Update vergebens.

Nun hat Apple die Signatur von iOS 14.0 eingestellt. Dies ist ein übliches Prozedere und kommt nicht wirklich überraschen. Apple stoppt die Signatur der älteren iOS-Version, so dass kein Downgrade auf diese Version mehr möglich ist.

Was hat es damit auf sich? Falls ihr bereits auf iOS 14.0.1 geupdatet habt, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 14.0 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version.

Echte Probleme rund um die iOS 14.0.1 sind uns nicht bekannt. Natürlich befinden sich nach wie vor Bugs im System, diese wird Apple mit den kommenden Updates angehen. Die Arbeiten an iOS 14.2 laufen bereits.