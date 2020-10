Seit März 2019 steht die aktuelle Version der Apple TV-App für Nutzer in Deutschland bereit. Über diese habt ihr die Möglichkeit, Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ zu buchen. Darüberhinaus könnt ihr auch sogenannte Apple TV Channels abonnieren. Ab sofort steht „Crime+Investigation Play“ für deutsche Kunden bereit.

Crime+Investigation Play als Apple TV Channel in Deutschland verfügbar

Während die Anzahl der Kanäle bei uns in Deutschland überschaubar ist, ist die Liste in den USA deutlich länger. Nun ist allerdings ein neueer Kanal in Deutschland hinzugekommen.

Nutzer haben ab sofort die Möglichkeit, sich für „Crime+Investigation Play“ zu entscheiden. Dabei handelt es sich um einen Kanal, bei dem – wie es der Name schon andeutet – die Verbrecherjagd im Fokus steht. Pro Monat werden 3,99 Euro für diesen Kanal fällig. Interesse? Die erste 7 Tage könnt ihr komplett kostenlos ausprobieren. Sollte euch der Kann nicht zusagen, so könnt ihr diesen nach Ablauf des Testzeitraums kündigen, so dass keine weiteren Kosten entstehen.

Zuletzt hatte Apple im August mit ZDF Krimi, ZDF Herzkino, ZDF tivi select und Get.factual vier neue Kanäle aufgenommen.