Während wir noch auf einen offiziellen Namen für Apples neue Musical-Comedy mit „Saturday Night Live“-Star Cecily Strong warten, erhält die Apple TV+ Serie bereits prominente Verstärkung. So berichtet Variety, dass Keegan-Michael Key (Friends from College), Fred Armisen (Portlandia), Kristin Chenoweth (Pushing Daisies) und weitere Schauspieler in die Besetzung aufgenommen wurden.

Verstärkung für Apple TV+

Bei Apple TV+ wird es demnächst musikalisch. Nachdem Apple bereits mit der angekündigten Serie „Physical“ sein Portfolio erweitern will, steht mit der neuen Musical-Produktion die nächste Zielgruppenerweiterung auf dem Tagesplan. Dabei soll sich die noch namenlose Serie die Welt der Hollywood-Musicals als Vorbild nehmen. Für die Hauptrolle wurde Cecily Strong bereits im Vorfeld bestätigt. Strong ist vor allem für ihre Rollen in dem Comedy-Format „Saturday Night Live“ bekannt.

Doch eine Schauspielerin macht noch kein Musical und so erhalten wir heute eine lange Liste mit weiteren Darstellern, die Apple für das Projekt gewinnen konnte. Bisher bestätigt wurden:

Cecily Strong (Saturday Night Live), Keegan-Michael Key (Dolemite is My Name), Fred Armisen (Portlandia), Alan Cumming (The Good Wife), Kristen Chenoweth (Wicked), Aaron Tvelt (Graceland), Dove Cameron (Hairspray Live!), Ariana DeBose (West Side Story), Jamie Camil (Jane the Virgin), Ann Harada (Avenue Q) und Jane Krakowski (Dickinson).

Musikalische Rucksackreise

Ausnahmsweise erhalten wir in dieser frühen Phase einer Produktion bereits einen Vorgeschmack zur Handlung: Ein Pärchen mit Beziehungsproblemen beschließt eine Rucksackreise zu unternehmen. Der Trip soll die alte Flamme der Liebe wieder zum Lodern bringen. Als sie das Städtchen Schmigadoon im Zuge ihrer Reise besuchen, findet das Paar eine sonderbare Situation vor. In der kompletten Stadt herrschen die 1940er-Jahre und dazu verhalten sich die Bewohner, als wäre ihr Leben ein Hollywood-Musical.

Was eine schöne Abwechslung im tristen Alltag darstellen könnte, entwickelt sich jedoch schnell zum Problem – denn die Beiden können den sonderbaren Ort nicht mehr verlassen. Anscheinend ist dies nur möglich, wenn das Paar wieder zu ihrer gemeinsamen Liebe zurückfindet.

Die Serie von den Drehbuchautoren Cinco Paul und Ken Daurio bietet durchaus Potenzial und passt mit seinem Witz sowie ein wenig Dramatik gut in Apples Programm. Cecily Strong sollte für die weibliche Hauptrolle eine gute Wahl sein. So zeigt sie ihr Talent bereits seit 2012 in „Saturday Night Live“. Auf der großen Kinoleinwand war sie unter anderem in „Ghostbusters”, “The Boss” und “The Bronze“ zu sehen.