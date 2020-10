Noch keinen Monat ist es her, dass Apple die neue Apple Watch Series 6 vorgestellt und auf den Markt gebracht hat. Die Kernelemente sind sicherlich der Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut, das verbesserte Always-On-Display sowie der S6-Chip. Um die Fähigkeit der Apple Watch 6 noch einmal zu untermauern und in den Fokus zu rücken, hat Apple einen begleitenden Werbespot veröffentlicht

„Die neue Apple Watch Series 6 – Kann sie schon“

Direkt im Anschluss an die Apple September-Keynote hatte Apple den Clip „Introducing Apple Watch Series 6 — It Already Does That“ veröffentlicht. Mit dieser geht Apple in 133 Sekunden darauf ein, welche Funktionen die Apple Watch Series 6 unterstützt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Nun hat Apple den deutschen Clip „Die neue Apple Watch Series 6 – Kann sie schon“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine gekürzte Version des Oringal-Videos. Auch wenn der deutsche Clip nicht ganz den Spaßfaktor des englischen Clip mit sich bringt, gehr er kurz und knackig auf die Kernfunktionen der neuen Apple Watch Series 6 ein.