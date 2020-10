Anfang August kündigte Apple Veränderungen in der Führungsetage an. Der bisherige Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing Phil Schiller agiert zukünftig als „Apple Fellow“ und Greg „Joz“ Jowiak wird Apples neuer Marketing-Chef. Diese Veränderung findet sich nun auch auf der Apple Leadership-Webseite (Apple Vorstand) wieder.

Apple Vorstand: Greg Joswiak nun offiziell aufgeführt

Als Apple im August dieses Jahres den Wechsel in der Führungsriege bekannt gab, nannte der Hersteller aus Cupertino keinen Zeitplan. Diesen hat Apple zwar nach wie vor nicht verraten, allerdings wurde der Wechsel in den vergangenen Tagen vollzogen.

Ruft man die Webseite zum Apple Vorstand auf, so wird dort Greg „Joz“ Joswiak nun offiziell als Apple Senior Vice President of Worldwide Marketing aufgeführt. Gleichzeitig nennt sich Phil Schiller nun „Apple Fellow“.

In der Biografie zu Joswiak heißt es

Greg „Joz“ Joswiak ist Apples Senior Vice President für weltweites Marketing und berichtet an CEO Tim Cook. Seit seinem Antritt bei Apple im Juni 1986 hat Joz eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Einführung einiger der weltweit beliebtesten Verbraucherprodukte gespielt, darunter der ursprüngliche iPod und das iPhone. Joz begann seine Karriere bei Apple mit der Arbeit an den frühen Macintosh-Computern und der Unterstützung der Mac-Community von Drittentwicklern. Joz verfügt über mehr als 30 Jahre Marketing- und Managementerfahrung bei Apple, zuletzt als Vice President für Apple Product Marketing, wo er die Produktmarketing- und Produktmanagementteams leitete, die für die gesamte Produktpalette von Apple verantwortlich sind. Joz schloss 1986 sein Studium an der University of Michigan mit einem Bachelor of Science in Computer Engineering ab.

Den erste größeren Auftritt dürfte Joz in Kürze im Rahmen der iPhone 12 Keynote haben. Bis dato hat Phil Schiller immer die neuen iPhone-Modelle präsentiert. Diese Rolle wird nun Joz übernehmen.

Und Phil Schiller? Als Apple Fellow kümmert sich Schiller zukünftig um den App Store und Apple Events.