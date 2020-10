Am Freitag ist die neue Doku-Serie „Tiny World“ exklusiv auf Apple TV+ gestartet. Um ein wenig die Werbetrommel für die neue Serie zu rühren, hat Apple ein „Behind the Scenes“-Video auf YouTube veröffentlicht.

Apple veröffentlicht „Behind the Scenes“-Video zu „Tiny World“

Bei Tiny World handelt es sich um eine 12-teiligen Dokumentations-Serie, produziert und erzählt von Paul Rudd. Die Serie ist am 02. Oktober gestartet und zunächst stehen die ersten sechs Episoden bereit. Die restlichen sechs Episoden werden 2021 erscheinen.

Tiny World bietet dem Betrachter eine einzigartige Perspektive in die natürliche Welt und beleuchtet den Einfallsreichtum und die Widerstandsfähigkeit einiger der kleinsten Kreaturen des Planeten. Mit über 200 gefilmten Arten kombiniert jede Episode atemberaubende Kinematografie mit dynamischem Geschichten, die die Welt mit den Augen der kleinsten Tiere zeigen und die außergewöhnlichen Dinge erleben, die sie tun, um zu überleben.

Das „Behind the Scenes“-Video gibt einen Einblick in die Serie und die Dreharbeiten. Wir haben uns Folge 1 zu „Tiny World“ bereits angeguckt. Selbst, wenn man keine Vorliebe für Tier-Dokus hat, lohnt es sich in jedem Fall man hinein zu schnuppern. Die Aufnahmen bzw. die Videoqualität ist äußerst beeindruckend.