Apple arbeitet an einem bzw. mehreren neuen Apple TV Geräten, dies stellt kein echtes Geheimnis dar. In den letzten Wochen und Monaten sind bereits allerhand Gerüchte zu diesen Thema aufgetaucht. Nun gibt es frische Informationen.

Leaker Fudge (@choco_bit), der in den letzten Monaten immer mal wieder für akkurate Apple Lecks gesorgt hat, meldet sich per Twitter zu Wort und berichtet, dass Apple an mehreren neuen Apple TV Boxen arbeitet.

In einem aktuellen Tweet behauptet Fudge, dass Apple an zwei Apple TV arbeitet. Ein Modell soll über einen A12-Chip und das andere Modell über einen „A14X-ähnlichen“ Chip verfügt. Zudem spricht der Leaker davon, dass Apple an einem neuen Controller arbeitet. hier ist fraglich, ob eine neue Siri-Fernbedienung gemeint ist, oder ein Spielecontroller.

Weiter heißt es, dass Apple gemeinsam mit Entwicklern an neuen Spielen für Apple Arcade arbeitet, die auf dem Niveau von Spielen für Spieleconsolen – gemeint sich hier sicherlich Xbox und PlayStation – liegen sollen. Einige Spiele sollen einen A13 Chip oder neuer voraussetzen.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, „A14X-like“ AppleTV, and Controller are in the works.

Some games will require A13 and up to run 💁🏼‍♀️

