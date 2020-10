Vor ein paar Jahren war es noch so, dass man sich für einen Pay-TV-Anbieter (Sky) entscheidet und dieser alle Spiele der Fußball-Bundesliga, Champions League und Co. zeigte. Die Sport Pay-TV-Landschaft hat sich in den letzen Jahren deutlich gewandelt, so dass mehrere Abos nötig sind, um den Großteil der Fußball-Übertragungen verfolgen zu können. Bereits ab dieser Saison gibt es größere Veränderungen bei der Champions League. Ab der nächsten Saison gibt es auch größere Veränderungen bei der Fußball-Bundesliga. Hier geht es zum DAZN-Gratismonat.

Champions League 2020/2021: Diese Spielen zeigen DAZN und Sky

Bevor die Champions League Saison 2020/2021 in Kürze beginnt, rührt DAZN die Werbetrommel und macht noch einmal auf die Spiele aufmerksam, die Fußball-Fans über den Streaming-Anbieter verfolgen können. Insgesamt können Fans 110 der 138 Spiele live bei DAZN sehen, inkl. des Finals.

Nach der Auslosung der Gruppenphase der UEFA Champions League in Nyon erwarten den FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aus deutscher Sicht extrem attraktive internationale Gegner.

DAZN schreibt

Unter anderem können sich Fußball-Fans auf das Spiel des FC Bayern München gegen Lokomotive Moskau am 27. Oktober und auf die Duelle von Borussia Dortmund mit dem FC Brügge und bei Zenit St. Petersburg am 24. November und 8. Dezember live bei DAZN freuen. Hinzu kommen fünf Gruppenspiele von Borussia Mönchengladbach und vier Spiele von RB Leipzig, die nur auf DAZN live in voller Länge übertragen werden. Fans sehen bei DAZN zum Beispiel die Kracher der Gladbacher gegen Inter Mailand (1. und 5. Spieltag) und Real Madrid (6. Spieltag) oder der Leipziger gegen Manchester United (2. Spieltag) und Paris Saint-Germain (3. Spieltag). DAZN hatte für die Dienstagsspiele am zweiten, vierten und sechsten Spieltag der Gruppenphase das Erstwahlrecht und zeigt auch in dieser Saison mit insgesamt 110 von 138 Spielen der UEFA Champions League einen Großteil der Begegnungen live und in voller Länge, davon alleine in der Gruppenphase 14 von 16 Spielen pro Spieltag.

DAZN überträgt zudem als einziger Anbieter in Deutschland und Österreich alle Spiele der UEFA Europa League live, u.a. mit den deutschen Teilnehmern Bayer 04 Leverkusen und TSG Hoffenheim sowie dem Wolfsberger AC, Rapid Wien und LASK Linz aus Österreich.

Ab der Saison 2021/22 wird es noch besser: Fans können sich dann auf nahezu die komplette UEFA Champions League bei DAZN freuen – 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase und die Konferenz laufen dann live und exklusiv nur bei DAZN.

Bei Interesse, so habt ihr die Möglichkeit, DAZN einen Monat komplett kostenlos zu testen.