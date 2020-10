Viele Apple TV+ Produktionen mussten wegen der aktuellen Gesundheitskrise unterbrochen werden. Nach und nach geht es zum Filmset zurück und in Kürze werden auch die Dreharbeiten zu „The Morning Show – 2. Staffel“ fortgesetzt.

Dreharbeiten zur 2. Staffel von The Morning Show werden in Kürze fortgesetzt

In den letzten Wochen haben wir bereits erfahren, dass die Dreharbeiten von See, Invasion oder For All Mankind bereits fortgesetzt wurden oder in Kürze wiederaufgenommen werden.

Auch bei The Morning Show geht es in Kürze zum Filmset zurück. Deadline berichtet, dass nach derzeitigem Stand die Dreharbeiten ab dem 19. Oktober fortgeführt werden. Unter anderem nehmen dann Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass und Steve Carell wieder ihre Arbeit auf.

Bereits Anfang dieses Jahres begannen die Dreharbeiten zu The Morning Show – 2. Staffel. Zwei Episoden sollen nahezu fertiggestellt sein. Dann musste die Arbeit aufgrund der COVID-19 Pandemie unterbrochen werden und in Kürze geht es weiter.

The Morning Show gehört definitiv zu den Aushängeschildern von Apple TV+. Die Serie wurde für sieben Golden Globe Awards nominiert und kürzlich gewann Billy Crupud einen Emmy-Award für seine Rolle in der Drama-Serie.