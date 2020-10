Apple hat mit „The Supermodels“ eine neue Serie für Apple TV+ bestellt. Dabei handelt es sich um eine Doku-Serie, bei der die Karrieren der Supermodels Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington im Fokus stehen.

Apple TV+: Apple gibt „The Supermodels“ in Auftrag

Apple TV + hat „The Supermodels“ in Auftrag gegeben. Dabei handelt es sich um eine Doku-Serie, die exklusiven Zugang zu Interviews mit Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington bietet. Die Doku-Serie stammt von Imagine Documentaries und wird von der zweifachen Oscar-Preisträgerin Barbara Kopple („Harlan County, USA“, „American Dream“, „Shut Up and Sing“) produziert. Regie führen Brian Grazer und Ron Howard, zusammen mit Campbell, Crawford, Evangelista und Turlington, die sich zu einer beispiellosen Partnerschaft in der Serie zusammengeschlossen haben.

Apple schreibt

„The Supermodels“ reist zurück in die 1980er Jahre, als sich vier Frauen aus verschiedenen Teilen der Welt in New York vereinigten. […] Ihr Prestige war so außergewöhnlich, dass die vier die von ihnen präsentierten Marken ablösen konnten, wodurch die Namen Naomi, Cindy, Linda und Christy ebenso prominent wurden wie die Designer, die sie gestylt haben. Heute bleiben die vier Supermodels durch Aktivismus, Philanthropie und unternehmerische Fähigkeiten an der Front der Kultur. Während sich die Modebranche immer wieder neu definiert – und die Rolle der Frauen darin -, ist dies die ultimative Geschichte der Macht und wie vier Frauen zusammenkamen, um sie zu beanspruchen und den Weg für diejenigen zu ebnen, die folgen.

Weitere Details zur Serie hat Apple bislang noch nicht verraten.