Nachdem Apple in der vergangene Woche die Musik-Doku „The World’s A Little Blurry“ rund um Billie Eilish für Februar 2021 bestätigt hat, kündigt sich nun das nächste musikalische Highlight an. „Bruce Springsteen’s Letter To You“ startet am 23. Oktober auf Apple TV+.

„Letter To You“: Neue Musik-Doku mit Bruce Springsteen ab 23. Oktober auf Apple TV+

Bruce Springsteen-Fans auf der ganzen Welt erhalten einen Blick hinter die Kulissen des kreativen Prozesses des legendären Künstlers im Dokumentarfilm „Bruce Springsteen´s Letter To You“. Die Apple Eigenproduktion feiert am 23. Oktober seine exklusive Premiere auf Apple TV+ und bietet vollständige Aufführungen der E Street Band, Aufnahmen im Studio, nie zuvor gesehenes Archivmaterial. Bruce Springsteen selbst gibteinen tieferen Einblick in den Entstehungsprozess von „Letter To You“.

Letter To You“ ist Springsteens erstes Studioalbum seit 1984 und dem Album „Born In The USA“, das live und zusammen mit der E Street Band aufgenommen wurde. Sowohl das Album als auch der Begleitdokumentarfilm enthalten kürzlich geschriebene Springsteen-Songs neben legendären, aber bisher unveröffentlichten Kompositionen aus den 1970er Jahren.

„Bruce Springsteen´s Letter To You“ von Apple Original Films wird von Jon Landau und Zimny ​​produziert und von Barbara Carr co-produziert, wobei Springsteen als ausführender Produzent fungiert. Die Doku wird am 23. Oktober 2020 begleitend zum Release des Albums „Letter To You“ seine weltweite Premiere auf Apple TV+ feiern wird.

Solltet ihr Interesse an dem neuen Album „Letter To You“ haben, so könnt ihr dieses auf Apple Music bereits vorab zu eurer Mediathek hinzufügen. Sobald das Album dann tatsächlich verfügbar ist, erhaltet ihr eine Benachrichtigung.