Exakt sieben Tagen trennen uns noch von der „Hi, Speed“ Keynote, die Apple soeben angekündigt hat. Nächste Woche Dienstag lädt der Hersteller zum zweiten Herbst-Event, um neue iPhone-Modelle vorzustellen. Die Veranstaltung können Apple Fans live auf YouTube mitverfolgen.

Apple bestätigt Live Stream zur „Hi, Speed“-Keynote

Interpretationsmöglichkeiten der Einladung zur „Hi, Speed“-Keynote gibt es unzählige. Was will uns Apple mit der Einladung sagen? Stellt der mittlere Kreis AirTags dar? Vier Kreise = vier neue iPhone-Modelle? Soll ein Kreis einen neuen HomePod mini darstellen. Steht die blaue Farbe für eine neue Farbe beim iPhone?

Vermutlich sollte man nicht zu viel in die Einladung hineininterpretieren. Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden. Los geht es am 13. Oktober 2020 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Über die Apple-Events Webseite lädt der Hersteller alle Anwender ein, die Veranstaltung live mitzuverfolgen. Im umgekehrten Schluss bedeutet dies, dass Apple die Keynote über die üblichen Kanäle (Webseite, Apple TV-App, YouTube und Co.) überträgt.

In erster Linie rechnen wir in der kommenden Woche mit der Präsentation von vier neuen iPhone-Modellen. Aber auch die sogenannten AirTags, die AirPods Studio, ein neuer HomePod mini und ein drahtloses Ladegerät könnten Teil des Events sein.