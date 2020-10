Seit längerem wird in der Gerüchteküche kolportiert, dass Apple in der kommenden Woche am 13. Oktober zur iPhone 12 Keynote lädt. Im Laufe des heutigen Tages sollen die offiziellen Einladungen für das Event verschickt werden. Lassen uns wir uns überraschen.

Jon Prosser: iPhone 12 Keynote wird heute angekündigt

Leaker Jon Prosser spricht schon seit längerem davon, dass Apple Mitte Oktober die neuen iPhone 12 Modelle vorstellen wird. Aus mehreren Quellen war zu lesen, dass Apple den kommenden Dienstag und somit den 13. Oktober für die Veranstaltung auserkoren hat.

Prosser wurde per Twitter darauf angesprochen, wann Apple die Einladungen für die iPhone 12 Keynote verschickt. Kurz und knapp hieß es „morgen“. Dieses „morgen“ wäre mittlerweile „heute“. Sollten die Informationen stimmen, so können wir in den Abendstunden mit der offiziellen Ankündigung rechnen.

Tomorrow — Jon Prosser (@jon_prosser) October 6, 2020

Allgemein wird mit vier neuen iPhone 12 Modellen gerechnet, darunter ein 5,4 Zoll iPhone 12 mini, ein 6,1 Zoll iPhone 12, ein 6,1 iPhone 12 Pro und ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Alle Modelle sollen über ein OLED-Display, 5G und A14-Chip verfügen. Der Unterschied zwischen den Modellen liegt in erster Linie zwischen den Displaygrößen, dem Kamerasystem und den Gehäusematerialien.