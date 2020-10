Nachdem Apple Anfang Juni das „Programm für unabhängige Reparaturanbieter“ auch in Deutschland an den Start gebracht hatte, meldet sich nun Media Markt und Saturn mit einem erweiterten Service- und Leistungsportfolio für die iPhone-Reparatur und einen PlusSchutz mit AppleCare.

iPhone-Sofortreparaturen mit Originalersatzteilen

Apple will unabhängigen Reparatur-Dienstleistern die gleichen Originalteile, Werkzeuge, Schulungen, Reparaturanleitungen und Diagnosemöglichkeiten bereitstellen, die offiziellen Service-Partnern und dem Unternehmen selber zur Verfügung stehen. Das entlastet nicht nur Apples Service-Personal, sondern stimmt auch die marktbeobachtenden Behörden zufrieden. Denn diese pochen schon länger auf „das Recht zur Reparatur“ oder auch „Right to Repair“, wie ein Gesetz in einigen US-Bundesstaaten heißt.

Nachdem das Programm im letzten Jahr erfolgreich in den USA gestartet war, steht das Angebot mittlerweile auch deutschen Dienstleistern zur Verfügung. Bei der Gelegenheit erweitert MediaMarkt und Saturn sein Service-Programm, womit wir mit einem Schlag um zahlreiche neue autorisierte Apple Service Provider in Deutschland reicher sind.

Bereits seit 2018 können Kunden ihre Smartphones bei MediaMarkt und Saturn an den Smartbars in den Märkten vor Ort reparieren lassen. Dank der Zertifizierung als autorisierte Apple Service Provider kommen bei den Filialen in Deutschland bei den iPhone-Sofortreparaturen ab sofort Originalersatzteile von Apple zum Einsatz.

Wie die MediamarktSaturn Retail Group bekannt gibt, können iPhone-Sofortreparaturen ohne vorherige Terminvereinbarung in Anspruch genommen werden und sollen in der Regel „innerhalb weniger Stunden“ erledigt sein. Repariert werden alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 6s.

Darüber hinaus erweitern MediaMarkt und Saturn ihr Serviceangebot um den PlusSchutz mit AppleCare. Der Geräteschutz kombiniert die Leistungen des reinen AppleCare Services mit weiteren Extras, wie beispielsweise einer monatlichen Zahlweise, optionalem Diebstahlschutz und einem 50 GB iCloud Speicher.