Apple hat vor wenigen Augenblicken die iPhone 12 Keynote angekündigt. Das Event findet am 13. Oktober 2020 statt. Los geht es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Lange dauert es somit nicht mehr, bis der Hersteller aus Cupertino die neue iPhone-Generation präsentiert.

Apple lädt am 13. Oktober zur iPhone 12 Keynote

Nun ist die Katze aus dem Sack, zumindest was den Termin betrifft. Vor wenigen Augenblicken hat Apple offiziell bestätigt, dass die iPhone 12 Keynote am 13. Oktober und somit in einer Wochen stattfindet.

Einige Beobachter hatten bereits im vergangenen Monat gehofft, dass Apple das neue iPhone 12 präsentiert. Im Rahmen des September-Event stellte Apple allerdings die Apple Watch 6, die Apple Watch SE, das iPad 8 sowie das iPad Air 4 vor. In Kürze geht es mit der iPhone 12 Familie weiter.

Auch beim Apple Oktober-Event, welches mit dem Motto „Hi, Speed“ beschrieben wird, handelt es sich um ein Online-Event. Die Veranstaltung findet im Apple Park statt und wird von Apple vorproduziert. Los geht es um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Das Motto impliziert, dass die neuen iPhone-Modelle über einen 5G-Chip verfügen.

There it is. iPhone 12 announcement coming Oct. 13. pic.twitter.com/dGQpLyScWV — Joanna Stern (@JoannaStern) October 6, 2020

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple vier neue iPhone 12 Modelle präsentiert, darunter ein 5,4 Zoll iPhone 12 mini, ein 6,1 Zoll iPhone 12, ein 6,1 Zoll iPhone 12 Pro sowie ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Alle Geräte werden über den A14-Chip, 5G sowie OLED-Display verfügen. Die Unterschiede liegen unter anderem im Kamerasystem.

Neben den neuen iPhone-Modellen könnten noch eins, zwei weitere Produkte vorgestellt werden. Hierbei denken wir in erster Linie an die sogenannten AirTags, mit denen man verlorene Gegenstände wiederfinden kann, ein drahtloses Ladegerät sowie die AirPods Studio.

Wie werden die Keynote in gewohnter Manier im Live-Ticker verfolgen.