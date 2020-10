Spotify hat heute eine nützliche neue Funktion für iOS und Android angekündigt, die es Nutzern ermöglicht, nach Songs anhand ihrer Texte zu suchen – etwas, das Apple Music Nutzern seit einigen Jahren gefällt.

Ihr kennt es vielleicht auch: Man hört ein Lied und bekommt den Namen des Titels nicht mit. Wer die Melodie nicht verschämt einen Experten vorsummen möchte, kommt nun auch mit Spotify zum Ziel. Zumindest wenn der Refrain noch im Nachhall im Kopf verbleibt oder wenn man sich an eine andere Passage erinnert, könnt ihr nun mit Spotify einfach anhand des Songtextes den zugehörigen Titel finden. Eine vergleichbare Funktion bietet Apple bereits in seiner Apple Music App seit 2018 mit iOS 12 an.

Um einen Song in Spotify zu suchen, müsst ihr lediglich im Suchfeld einige Wörter aus dem Liedtext eingeben und schon präsentiert die App die passenden Titel. Da die Suche eine automatische Vervollständigung bietet, hilft auch oft nur ein kleiner Teil des Textes. Bei unserem Testlauf hat sich die Funktion zwar noch nicht bemerkbar gemacht, wie die Spotify-Designerin Lin Wang jedoch per Twitter mitteilt, wird das Update derzeit verteilt.

My team just shipped something on iOS and Android –

now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify

Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84

— Lina (@linafab) October 5, 2020