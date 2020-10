Deezer und nextbike haben eine deutschlandweite Kooperation bekannt gegeben, die es vorsieht, dass Deezer-Nutzer für zweimal 30 Minuten pro Tag kostenlos Räder in 54 Städten ausleihen können.

Deezer und nextbike starten deutschlandweite Kooperation

Ab sofort werden Abonnenten des Musik-Streamingdiensts Deezer durch eine deutschlandweite Kooperation mit dem Bike Sharing Marktführer nextbike noch mobiler. Mit dem Deezer Vorteil können sie für zweimal 30 Minuten pro Tag kostenlos Räder in 54 Städten leihen.

Die Kooperation läuft bis einschließlich 30. Juni 2021 und gilt für alle Nutzer eines kostenpflichtigen Deezer Angebots (Premium, HiFi, Family, Student). Um die Freiminuten zu aktivieren, einfach den eigenen Deezer Account mit der nextbike App verknüpfen.

„Von Norden nach Süden, von Westen nach Osten, wir freuen uns sehr, dass wir unseren Abonnent*innen eine deutschlandweite nextbike Kooperation anbieten können. Bei Deezer findet jeder zudem den passenden Soundtrack zu seiner Stadt und dazu noch jede Menge Podcasts, Hörbücher und Hörspiele”, kommentiert Christoph Urban, Marketing Director bei Deezer.

Der Deezer Vorteil gilt in folgenden Städten in Deutschland: Augsburg, Baden-Baden, Berlin, Bonn, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt a.M., Freiburg, Gießen, Hannover, Karlsruhe, Kassel, Kiel, Köln, Lahr, Leipzig, Leverkusen, Lippstadt, Metropolradruhr (Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen), Mönchengladbach, RVK e-Bike Rhein-Sieg-Kreis (Alfter, Bornheim, Meckenheim, Swisttal, Rheinbach, Wachtberg, Weilerswist), VRNnextbike (Bensheim, Bürstadt, Dossenheim, Frankenthal, Heddesheim, Heidelberg, Heppenheim, Hockenheim, Kaiserslautern, Ladenburg, Lampertheim, Ludwigshafen, Mannheim, Schwetzingen, Speyer, Weinheim, Worms).

Falls ihr noch die passende Wiedergabeliste benötigt, um beim Radeln die richtige Musik zu hören, so hält Deezer natürlich auch die passenden Playlists bereit: Ick bin ein Berliner, Kölsche Ton, Ruhrpott Rockers oder Wir sind der Osten.