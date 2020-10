Nach mehreren Jahren des Wartens haben Disney und Apple offenbar eine Vereinbarung getroffen, 4K-Versionen von Disney-Filmen über iTunes verfügbar zu machen. Eine große Auswahl von Disney-Filmen wird nun als 4K-Version im iTunes Store mit zusätzlicher Unterstützung für Dolby Vision und Dolby Atmos angeboten.

Apple kündigte bereits 2017 die Unterstützung von 4K-Filmen in iTunes an und teilte mit, dass man mit allen großen Hollywood-Studios mit Ausnahme von Disney Vereinbarungen getroffen habe. Dieser Ausschluss war angesichts der engen Beziehung zwischen Apple und Disney überraschend.

Ganz verzichten mussten Disney-Fans jedoch nicht auf 4K-Streams ihrer Lieblingsfilme. Nutzer können seit 2018 auf 4K-HDR-Versionen von Disney- und Marvel-Filmen über Vudu und über Disney+ zugreifen. Der neue Deal ermöglicht es nun jedoch auch die 4K-Versionen über iTunes zu kaufen bzw. zu leihen. Wenn ihr bereits einen Disney-Film in HD (1080p) über iTunes gekauft habt, wird dieser rückwirkend auf 4K aktualisiert, sofern eine 4K-Version verfügbar ist.

Apple bewirbt das neue Angebot derweil auch mit einem neuen Banner im US-Store. Die Umstellung ist anscheinend noch im Gange, da bei uns das 4K-Upgrade noch nicht angezeigt wird. Es melden sich jedoch bereits mehre Nutzer im Netz, die bereits die 4K-Version ausgewählter Disney-Filme sehen können. Nach aktuellem Stand betrifft das Upgrade Titel von Marvel, Pixar und natürlich Disney, einschließlich des Star Wars Franchises.

⁦@9to5mac⁩ ⁦@MacRumors⁩ 4K Disney movies actually in the iTunes Store now pic.twitter.com/XYlcUCY95v

— Greg Celano (@gregcelano) October 5, 2020