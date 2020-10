Leaker gibt gefühlt wie Sand am Meer. Allerdings unterscheidet sich die Qualität der Leaks. Es gibt Leaker, bei denen sollte man etwas genauer zuhören und es gibt Leaker, die gefühlt nur spekulieren. Nun taucht von einem durchaus renommierten Leaker ein Gerücht zum iPhone 13 auf.

Leaker: iPhone 13 mit schmalerer Notch

In der kommenden Woche werden wir zunächst einmal die neue iPhone 12 Pro Familie erleben. Apple hat am gestrigen Abend zum „Hi, Speed“-Event geladen. Dieses findet am 13. Oktober 2020 ab 19:00 Uhr statt.

Auch wenn das iPhone 12 (Pro) noch nicht vorgestellt wurde, tauchen die ersten zarten Gerüchte zum Nachfolgermodell auf. Leaker @UniverseIce gibt auf Twitter zu verstehen, dass Apple auch im kommenden Jahr beim iPhone 13 auf eine Displayaussparung (Notch) auf der Vorderseite setzen wird. Allerdings sind diese schmaler werden. Das „schmaler“ bezieht sich dabei auf die vertikale und nicht auf die horizontale Ausdehnung der Aussparung. Das Ganze wurde in einer einfachen Grafik skizziert.

Auch wenn @UniverseIce in der Vergangenheit akkurate Apple Leaks veröffentlicht hat, sollte man Gerüchte immer mit einer Portion Skepsis betrachtet. Zumindest sollte man Leaks nicht blind vertrauen.