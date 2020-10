Apple bietet für seine Hardware verhältnismäßig lange Support an. Dies bezieht sich auf der einen Seite auf Software-Updates und auf der anderen Seite auf technischen Support. Irgendwann ist jedoch der Zeitpunkt gekommen, an dem für jedes Apple Produkt die Unterstützung endet. In Kürze trifft es das iPhone 5C.

Apple setzt iPhone 5C auf die Liste für Vintage-Produkte

Den Kollegen von Macrumors liegt ein internes Apple-Schreiben vor, mit dem es heißt, dass das iPhone 5C,sowie das 15 Zoll MacBook Pro (Mitte 2014) zum 31. Oktober auf die Liste für Vintage-Produkte gesetzt werden.

Vintage-Produkte sind Produkte, die seit über fünf, aber höchstens sieben Jahren nicht mehr verkauft werden. Vintage-Mac-, -iPhone-, -iPad-, -iPod- und -Apple TV-Produkte erhalten weiterhin Hardware-Service von Apple Service Providern, einschließlich Apple Stores, vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Beständen bzw. wie gesetzlich vorgeschrieben.