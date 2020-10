Apple hat den gestrigen Abend genutzt, um die Einladungen für das iPhone 12 Event zu verschicken. Die „Hi, Speed“-Keynote startet am 13. Oktober um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wie wir es von Apple gewohnt sind, „schmückt“ der Hersteller seine Keynote-Einladungen mit einer Grafik. Nun stehen die Wallpaper zum „Hi, Speed“-Event als Download bereit.

„Hi, Speed“-Wallpaper als Download

In die Grafik einer Apple-Keynote-Einladung lässt sich viel hineininterpretieren. Seit gestern Abend haben wir bereits zahlreiche Mutmaßungen gelesen, was die Kreise der „Hi, Speed“-Einladung bedeuten könnte. Symbolisieren die Kreis unter anderem die AirTags und einen neuen HomePod mini. Sind neue Farben für die iPhone 12 Familie zu erkennen? Stehen die vier Kreise für vier neue iPhone Modelle?

Die Kollegen von iDownloadBlog haben Wallpaper zur iPhone 12 Keynote zusammengestellt und zum Download bereit gestellt.

Orange spiral gradient horizontal Apple logo Hi Speed iPhone wallpaper by @AR72014

Orange spiral gradient horizontal no logo Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @AR72014

Orange concentric circle Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @FlareZephyr

Orange gradient 50-50 invert Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Orange gradient 50-50 invert DARK Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Hi Speed Air Tags blue iPhone wallpaper by @9TechEleven

Large Hi Speed Air Tags blue iPhone wallpaper by @9TechEleven

Gold Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Blue Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Red Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Classic Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @9TechEleven

Classic Apple Hi Speed desktop wallpaper by @iSpazio

Classic Apple Hi Speed iPad wallpaper by @iSpazio

Blue concentric circles Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @emanuele_esp via @iSpazio

Red concentric circles Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @emanuele_esp via @iSpazio

Green concentric circles Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @emanuele_esp via @iSpazio

Classic Apple Hi Speed iPad wallpaper by @jonnyb098

Classic Apple Hi Speed iPhone wallpaper by @jonnyb098