Seit gestern ist auch offiziell bekannt, dass Apple in der kommenden Woche zum iPhone 12 Event lädt. Unter dem Motto „Hi, Speed“ wird Apple nicht nur neue iPhone-Modelle präsentieren, sondern vermutlich noch das ein oder andere Produkt. Ein HomePod Mini könnt dabei sein.

In den letzten Monaten hat sich Leaker @L0vetodream mit zutreffenden Apple Leaks hervorgetan. Kaum sind die Einladungen für die nächste Woche verschickt, meldet sich der Leaker abermals per Twitter zu Wort und spricht davon, das in diesem Jahr kein neuer HomePod 2 erscheinen wird. Vielmehr wird Apple eine HomePod mini auf den Markt bringen.

Schon seit längerem wird darüber spekuliert, dass Apple an einem oder mehreren neuen Lautsprecher arbeitet. Unter anderem tauchte immer wieder ein sogenannten HomePod mini auf.

there is no HomePod2 this year

only have mini one

— 有没有搞措 (@L0vetodream) October 7, 2020