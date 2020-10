Mit der Einführung von iOS 13 hatte Apple auch einige Neuerungen an der hauseigenen Karten-App vorgenommen. Unter anderem führte das Unternehmen die sogenannte „Look Around“-Ansicht ein. Dieses Feature ist allerdings nicht überall, sondern nur in vereinzelten Regionen verfügbar. Nun geht Apples Pendant zu Googles „Street View“ auch in Phoenix an den Start.

„Look Around“ startet in Phoenix

Langsam aber sicher erobert Apples „Look Around“-Funktion die USA. Nachdem zuletzt Boston, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Angeles, New York, Oahu, Philadelphia, San Francisco und Washington, DC mit der neuen Straßenansicht bedacht wurden, steht nun einem virtuellen Besuch der Hauptstadt des südwestlichen US-Bundesstaates Arizona nichts mehr im Wege. Mit anderen Worten – ab sofort kann auch Phoenix in der Karten-App dank hochauflösende 3D-Fotografie auf Straßenebene unter die Lupe genommen werden.

Die Apple-Technologie verwendet eine beeindruckende Morphing-Technologie, um die einzelnen Standbilder, die mit Kartierungsautos aufgenommen wurden, zu einem zusammenhängenden Ganzen zu formen. Das macht das „Sightseeing“ geschmeidiger und hochwertiger, als man es beispielsweise von „Street View“ kennt.

Um mit „Look Around“ einen interaktiven Spaziergang zu unternehmen, müsst ihr in der Karten-App nur eine kompatible Stadt heraussuchen. Eine Liste der bisher unterstützten Regionen bietet Apple auf seiner iOS-Feature-Webseite an. Sofern für eine bestimmte Straße oder Ort entsprechendes Bildmaterial verfügbar ist, geht es über das Fernglas-Symbol in die 3D-Ansicht. Mit einer Zwei-Finger-Geste könnt ihr euch nun im „Look Around“-Modus drehen. Tippt ihr eine Straße an, so fahrt ihr automatisch die Straße entlang. Gekennzeichnete Geschäfte, Restaurants etc. könnt ihr anklicken und so Informationen zu diesen abrufen.