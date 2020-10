Amazon hat soeben bestätigt, dass Apple Podcasts ab sofort in Deutschland über Alexa auf allen Echo- und Fire TV-Geräten verfügbar ist.

Apple Podcast auf Echo-Geräten und Fire TV verfügbar

Ab sofort können Alexa-Kunden in Deutschland neben Amazon Music Podcasts auch Apple Podcasts auf ihren Echo- und Fire TV-Geräten hören. Um die Neuerung nutzen zu können, braucht ihr nur euren Account in der Alexa-App mit ihrer Apple-ID zu verknüpfen – und schon sind die Podcasts auf eurem Gerät verfügbar. So ist es ganz einfach, die Lieblings-Podcasts mit Alexa zu finden und abzuspielen: Einfach Alexa nach dem jeweiligen Podcast fragen.

Hier ein paar Beispiele für den leichten Einstieg

„Alexa, spiel Steingarts Morning Briefing von Apple Podcasts.“

„Alexa, 30 Sekunden schneller Vorlauf.“

„Alexa, spiel Verbrechen Podcast von Apple Podcasts.

„Alexa, nächste Episode.“

„Alexa, spiel WDR Hörspiel-Speicher von Apple Podcasts.“

Ihr könnt darüberhinaus Apple Podcasts mit Alexa zu ihrem bevorzugten Podcast-Provider machen, indem ihr Apple Podcasts als Standard-Podcast-Provider in der Alexa-App festleget. Dazu müsst ihr nur die Alexa-App öffnen, zu den Einstellungen gehen, Musik & Podcasts auswählen und neue Dienste verlinken oder verwalten. Jedes Mal, wenn ihr einen Podcast anfordert, wird Amazon die Wiedergabe von Apple Podcasts priorisieren, sofern diese verfügbar sind.

Seit etwas mehr als einem Jahr ist auch Apple Music auf Echo Lautsprechern verfügbar.

