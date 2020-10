In Kürze startet die EU Code Week. In diesem Jahr findet die EU Code Week vom 10. bis 25. Oktober 2020 statt Genau wie in den vergangenen Jahren, beteiligt sich auch Apple im laufenden Jahr an der Initiative Kindern das Programmieren näher zu bringen.

Apple entwickelt „Schnellstart ins Programmieren“

Bei der EU Code Week handelt es sich um eine Breiteninitiative, die der Bevölkerung das Programmieren und digitale Kompetenzen auf spaßige und ansprechende Weise näherbringen soll.

Auch Apple ist wieder mit von der Partie und hat „Schnellstart ins Programmieren“ entwickelt, ein Leitfaden mit 10 Aktivitäten für Einsteiger ab 10 Jahren, mit dem jeder lernen kann auf einem iPad oder Mac zu programmieren. So kann man beispielsweise spielerisch lernen wie man Befehle in einer Sequenz verwendet, um Rätsel zu lösen, wie man mit Swift Code eine Tanz-Choreografie erstellt oder ein erstes eigenes Spiel programmiert. Mit dem begleitende PDF-Dokument gibt euch Apple einen Einblick in den neuen Leitfaden.

Mit „Jeder kann programmieren – Rätsel“ in Apple Books kann man zusätzlich seine Programmierkenntnisse erweitern und im Swift Coding Club gemeinsam mit Mitgliedern das Programmieren und das Entwickeln von Apps erlernen. Lehrer können außerdem auf „Programmieren unterrichten“ zurückgreifen, um ihre Schüler auf die digitale Welt vorzubereiten.

Falls ihr euch angesprochen fühlt oder denkt, dass die Initiative bzw. der Leitfaden etwas für eure Kinder ist, so macht euch doch am Besten ein Bild davon, wie spielend einfach es sein kann, programmieren zu lernen. Wie sagt man schön schön „Happy Coding“.