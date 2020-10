Erst kürzlich hatte Apple den deutschen Teaser zu Foundation veröffentlicht und ab sofort steht der offizieller Trailer zu „On the Rocks“ im deutschen YouTube-Kanal von Apple zur Ansicht bereit.

Deutscher Trailer zu „On the Rocks“ ist da

Ein paar Tage müssen wir uns noch gedulden, bis „On the Rocks“ am 23. Oktober auf Apple TV+ startet. Die ganz ungeduldigen können den Film bereits seit dem 02. Oktober in ausgewählten deutschen Kinos angucken.

Um euch ein wenig auf dein Film einzustimmen, hat Apple den „deutschen“ Trailer veröffentlicht.

Als eine junge New Yorker Autorin und Mutter (Rashida Jones) beginnt, ihrem Mann (Marlon Wayans) zu misstrauen, geht sie der Sache zusammen mit ihrem charismatischen Vater (Bill Murray) auf den Grund – eine bittersüße Beziehungskomödie mit Drehbuch und Regie von Sofia Coppola.

„On the Rocks“, ein Film von Sofia Coppola und eine Produktion von American Zoetrope, mit Bill Murray, Rashida Jones und Marlon Wayans. Drehbuch und Regie von Sofia Coppola. Produzenten sind Youree Henley und Sofia Coppola, Co-Produzentin ist Caroline Jaczko und ausführende Produzenten sind Fred Roos, Mitch Glazer und Roman Coppola. Mit im Team waren außerdem als Kameramann Philippe Le Sourd, als Produktionsdesignerin Anne Ross, für den Schnitt Sarah Flack, als Kostümbildnerin Stacey Battat und für das Casting Courtney Bright und Nicole Daniels. Original-Soundtrack und musikalische Leitung von Phoenix.