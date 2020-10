Kunden, die seit September letzten Jahres ein neues iPhone, ein neues iPad, einen neuen iPod touch, ein neues Apple TV oder einen neuen Mac kaufen, erhalten Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos. Da Apple TV+ am 01. November 2019 gestartet ist, würde die kostenlose Testphase eigentlich am 31. Oktober 2020 auslaufen. Allerdings verlängert Apple die kostenlose Testphase.

Apple verlängert kostenlose Testphase für Apple TV+

Solltet ihr seit knapp einem Jahr Apple TV+ mit der kostenlos Testphase nutzen, so gibt es gute Nachrichten. Wie 9to5Mac zu berichten weiß, wird die kostenlose Testphase bis Ende Januar 2021 ausgedehnt. Somit könnt ihr den Video-Streaming-Dienst noch ein paar Monate länger nutzen.

Habt ihr ein kostenpflichtiges Apple TV+ Abo? Dann wird euch Apple die Kosten im neuen Aktionszeitraum von November 2020 bis Ende Januar 2021 in Form eines Store-Gutscheins (App Store, iTunes Store etc.) erstatten. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Verlängerung automatisch erfolgt und Apple auch die Gutscheine automatisch ausstellt. In den kommenden Tagen sollen Anwender per Mail über diesen Umstand informiert werden.

Bevor ihr uns auf die Eckdaten festnagelt, wartet die offizielle Mitteilung von Apple ab. Allerdings klingt der Bericht so konkret, dass wir keinen Zweifel haben, dass Apple die Maßnahme tatsächlich verlängert und Kunden bis zu drei Monate zusätzlich Apple TV+ geschenkt bekommen. In den kommenden Wochen und Monaten starten zahlreiche neue Serien und Filme auf Apple TV+. Erst heute hat Apple den Start der zweiten Staffel von Dickinson angekündigt.