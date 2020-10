„Dickinson“ mit Hailee Steinfeld war eine der ersten Apple-Serien, die im November 2019 zum Start von Apple TV+ Premiere feierten. Jetzt wird sie eine der ersten Serien sein, die in die zweite Staffel startet. So gab Apple bekannt, dass „Dickinson“ am 8. Januar 2021 in die zweite Runde gehen wird.

Apple gibt dritte Staffel in Auftrag

Apple hat schon für eine Vielzahl von Serien seines TV-Streaming-Services eine zweite Staffel in Auftrag gegeben, bisher konnten wir jedoch noch keine dieser Fortsetzungen sehen. Nun haben wir mit „Dickinson“ den ersten Kandidaten, der ein Startdatum für die zweite Runde erhalten hat.

Die gefeierte, mit dem Peabody-Preis ausgezeichnete Serie „Dickinson“ kehrt am Freitag, dem 8. Januar 2021, offiziell auf Apple TV+ zurück. Passend hierzu veröffentlichte Apple einen ersten Blick auf die zweite Staffel und gab bekannt, dass die Serie vorzeitig für eine dritte Staffel verlängert wurde. Die halbstündige Comedy-Serie untersucht die Zwänge von Gesellschaft, Geschlechterrollen und Familie aus der Perspektive der rebellischen jungen Dichterin Emily Dickinson. Geschrieben und kreiert von Alena Smith, ist die Serie eine Coming-of-Age-Geschichte, die im 19. Jahrhundert spielt und Emily als unerwartete Heldin entdeckt.

Am 8. Januar erhalten wir zunächst die ersten drei Episoden der Serie, gefolgt von wöchentlich neuen Folgen an jedem Freitag. In der zweiten Staffel wird Emily Dickinson, gespielt von Hailee Steinfeld, aus ihrem privaten literarischen Leben gerissen und ins Licht der Öffentlichkeit gerückt, während sie mit dem Gefühl kämpft, dass das Streben nach Ruhm für sie ein gefährliches Spiel sein könnte.

Die zweite Staffel von „Dickinson“ wird Steinfeld mit den wiederkehrenden Ensemblemitgliedern Jane Krakowski, Anna Baryshnikov, Ella Hunt, Toby Huss und Adrian Blake Enscoe sowie dem Rapper Wiz Khalifa wiedervereinigen. In der zweiten Staffel werden zudem neue Gaststars auftreten, darunter Nick Kroll als Edgar Allan Poe, Timothy Simons als Frederick Law Olmsted, Ayo Edebiri als Hattie und Will Pullen als Nobody. Wie bereits angekündigt, gehören auch Finn Jones als Sam Bowles und Pico Alexander als Ship zu den wiederkehrenden Gaststars der zweiten Staffel.