Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Apple über seine Stores keine Lautsprecher und Kopfhörer mehr von Drittanbietern verkauft. So wurden unter anderem Bose- und Sonos-Lautsprecher aus den Regalen genommen. Dies ist ein Indiz dafür, dass Apple kurz- bis mittelfristig neue Audio-Produkte ankündigt. Die AirPods Studio könnten sich allerdings etwas verzögern.

Jon Prosser hat sich in den letzten Monaten mit akkuraten Apple Leaks hervorgetan. So sprach Prosser schon vor Wochen davon, dass Apple Mitte Oktober zur iPhone 12 Keynote lädt. Mittlerweile ist der 13. Oktober bestätigt worden.

Glaubt man den Quellen von Prosser, so wird Apple die Massenproduktion der sogenannten AirPods Studio nicht bis zum 20. Oktober beenden. Dies könnte dazu führen, dass die AirPods Studio nicht in der kommenden Woche zusammen mit den neuen iPhone 12 Modellen angekündigt werden.

This leaves it open for announcement during the October 13th iPhone event.

It could also be possible that they’re released via press release at the end of this month.

Or pushed to the November event.

Personally, I don’t know which route they’ll take for sure.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 7, 2020