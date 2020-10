An diesem Freitag laufen keine neuen Serien auf Apple TV+ an, dafür gibt es allerdings zwei neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“.

Neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“ [Apple TV+]

Ab sofort stehen neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“ zur Ansicht bereit. Folge 5 zu Teheran hört auf den Namen „Der andere Iran“. Bei einem Rave im Untergrund mit Milan und anderen Regimegegnern muss Tamar ihre Loyalität beweisen. Zwischen Faraz und Tabrizi kommt es zum Showdown.

Folge 6 zu „Long Way Up“ trägt die Bezeichnung „Bolivien“. Der Kampf in der außergewöhnlichen bolivianischen Wüste geht weiter. Ewan und Charley übernachten in einem Hotel, das komplett aus Salz besteht, bevor sie nach La Paz weiterfahren.

An dieser Stelle noch einmal kurz und knapp der Hinweis auf das Staffelfinale von Ted Lasso und den Start von Tiny World in der vergangenen Woche.