Die wohl größte Neuerung der Apple Watch 6 ist der Sensor zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut. Im Gegensatz zu der EKG-Funktion, die mit der Apple Watch 4 eingeführt wurde, benötigt die neue Funktion keine Genehmigung der Food and Drug Administration (FDA). Ein neuer Bericht von The Verge erklärt nun, warum Apple auf eine solche Zulassung verzichten kann.

Wie Apple die FDA-Prüfung umgehen konnte

Die behördliche Prüfung der EKG-Funktion hatte damals zur Einführung der Apple Watch 4 ganz schön für Wirbel gesorgt. So erhielt Apple die für medizinische Geräte notwendige Zulassung von der FDA erst kurz vor der Präsentation der Smartwatch. Bei der FDA handelt es sich um die Food and Drug Administration und somit um die Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde in den USA. Unter anderem ist die Behörde für die Zulassung medizinischer Produkte verantwortlich. Für die Zulassung der EKG-Funktion war viel Geduld gefragt. Apple erhält bei den zuständigen Behörden keine Sonderbehandlung und musste sich mit den umfangreichen Regularien auseinandersetzen.

Den Aufwand konnte sich das Unternehmen dieses Jahr sparen, da für die Funktion der Blutsauerstoffmessung der Apple Watch 6 eine entsprechende Zulassung nicht notwendig ist. So gelang es Apple, dass der Sensor zur Ermittlung des Blutsauerstoffgehalts nicht erst durch die FDA abgenickt werden musste. Der Sensor und das zugehörige System gelten zwar immer noch als Messinstrumente der Kategorie „Class II Medical“ – wenn Hersteller diese jedoch als Wellness-Produkt vermarkten, kann auf eine FDA-Überprüfung verzichtet werden. Dann dürfen jedoch keinerlei Werbeaussagen getätigt werden, die das Gerät oder die Funktion als medizinische Anwendung beschreiben. Deswegen erwähnt Apple die Blutsauerstoffmessung lediglich in Zusammenhang mit „Fitness- und Wellness“-Anwendungen.

Die Einstufung sorgt auch dafür, dass Apple funktionell etwas anders vorgehen muss, als es bei der EKG-Funktion der Fall ist. So darf die Apple Watch in Bezug auf die Blutsauerstoffmessung nicht als medizinisches Gerät handeln. Folglich dürfen keine genauen Daten zur Blutsauerstoffsättigung angezeigt werden. Auch eine Warnung bzw. Aufforderung einen Arzt aufzusuchen, falls ein bedenklicher Wert erkannt wird, ist nun nicht mehr wie gewohnt erlaubt.