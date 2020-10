Ein chinesischer Weibo-Nutzer mit dem Namen „Kang“ veröffentlichte heute Morgen genaue Informationen zum iPhone 12 Lineup, das auf Apples Veranstaltung am 13. Oktober angekündigt werden soll.

Auch wenn das iPhone 12 und iPhone 12 Pro noch nicht vorgestellt wurden, ist die Gerüchteküche wieder gut gefüllt mit Leaks, Gerüchten und Meinungen. Die Qualität der Leaks unterscheidet sich dabei sehr. Es gibt Leaker, bei denen sollte man etwas genauer zuhören und es gibt Leaker, die gefühlt nur spekulieren. Nun greift ein durchaus renommierter Leaker ein Gerücht zum kommenden iPhone 12 Lineup auf. So erklärt Ice universe, dass es sich hier um die „umfassendste und genaueste Produktinformation für die iPhone 12 Konferenz handelt.“

Dem Leak zufolge werden alle vier iPhone 12 Modelle mit Super Retina XDR-Displays und einem neuen gehärteten Ceramic Shield-Glasdisplay ausgestattet sein. Weiterhin sind alle Modelle in der Lage, Dolby Vision-Videos aufzunehmen, die einen höheren Dynamikbereich bieten. Darüber hinaus sollen alle Smartphones 5G unterstützen, aber nur die US-Modelle der iPhone 12 Reihe werden Berichten zufolge das schnellere mmWave 5G-Band unterstützen.

Haltet im Hinterkopf, dass die Daten nicht in Stein gemeißelt sind bzw. so nicht zwangsläufig auf Apples Keynote-Folien stehen müssen. Hier die Liste aus dem chinesischen Mikroblogging-Dienst:

Preis: ab 699 US-Dollar

Kamera: Doppel-Objektiv (f/1,6)

Speicher: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün

Vorbestelldatum: 6. / 7. November

Startdatum: 13. / 14. November

Preis: ab 799 US-Dollar

Kamera: Doppel-Objektiv (f/1,6)

Speicher: 64 GB / 128 GB / 256 GB

Farben: Schwarz, Weiß, Rot, Blau, Grün

Datum der Vorbestellung: 16. / 17. Oktober

Startdatum: 23. / 24. Oktober

Preis: ab 999 US-Dollar

Kamera: Dreifach-Objektiv (LiDAR + Weitwinkel mit 7P-Objektiv, f/1,6, 52 mm Brennweite Tele, 4-facher optischer Zoom)

Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Farben: Gold, Silber, Graphit, Blau

Datum der Vorbestellung: 16. / 17. Oktober

Startdatum: 23. / 24. Oktober

Preis: ab 1099 US-Dollar

Kamera: Dreifach-Objektiv (LiDAR + Weitwinkel mit 7P-Objektiv, f/1,6, 52 mm Brennweite Tele, 5-facher optischer Zoom)

Speicher: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Farben: Gold, Silber, Graphit, Blau

Vorbestelldatum: 13. / 14. November

Startdatum: 20. / 21. November

Breaking! Probably the most comprehensive and accurate product information for the iPhone 12 conference so far, from Weibo @ kang pic.twitter.com/pn37QOTJyk

— Ice universe (@UniverseIce) October 9, 2020