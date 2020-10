HomePod mini soll 99 Dollar kosten

Kurz vor dem Wochenende tröpfeln verschiedene Gerüchte zum kommenden Apple Event herein. Nachdem wir euch bereits die Leaks zur iPhone 12 Familie mitgeteilt haben, geht es nun mit dem HomePod mini weiter.

Gerüchte zu einem HomePod mini sind nicht neu. Erst kürzlich hieß es, dass Apple in diesem Jahr einen HomePod mini und keinen HomePod 2 ankündigen wird.

