In der kommenden Woche lädt Apple zur „Hi, Speed“-Keynote. In erster Linie wird sich der Tag um neue iPhone-Produkte drehen. Darüberhinaus dürfte das ein oder andere Produkt angekündigt werden. AirTags und die AirPods Studio sollen nicht Bestandteil des Events sein.

Jon Prosser, der in den letzten Wochen und Monaten mehrfach seine sehr guten Apple Kontakte nachgewiesen hat, meldet sich kurz vor dem Wochenende zu Wort und berichtet, dass seinen Informationen zufolge die AirTags nach hinten geschoben wurden. Nach aktuellem Stand sollen die AirTags im März 2021 angekündigt werden.

I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. 😳 https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy

This one hurts my heart…

Bei den AirTags soll es sich um einen Smart Finger handeln, um verlorene oder gestohlene wiederzufinden.

Auch zu den AirPods Studio äußert sich Prosser. Es heißt, dass die Renderings, die im vergangenen Monat aufgetaucht sind, die „Luxus-Variante“ der AirPods Studio zeigen soll. Dabei soll Apple auf Leder und Metall setzen. Dieses Modell soll 599 Dollar kosten. Darüberhinaus soll es eine sportliche Variante – welches aus preiswerteren Materialien gefertigt wird – zum Preis von 350 Dollar geben.

AirPods Studio 🎧

The renders that I shared last month seem to be the luxury variant — made of leather/metal.

I’m being told they’ll retail for…. $599 😳

There will be another sport-like variant made of cheaper materials for $350.

They WILL NOT be at the October 13 event. https://t.co/awunRlGrD4 pic.twitter.com/le2cfmlC9P

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020