Wie wir es von Apple mittlerweile gewohnt sind, nutzt der Hersteller aus Cupertino den Start ins Wochenende, um seinen Spiele-Abo-Dienst wieder ein Stück weit aufzuwerten. Neben dem Neuankömmling „The Survivalists“ gibt es weitere spannende Updates. Dazu gibt es einen kleinen Ausblick.

Neu auf Apple Arcade: „The Survivalists“

Ab sofort verfügbar: „The Survivialists“, des britischen Spiele-Entwicklers Team 17. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein nervenaufreibendes Abenteuerspiel.

In der Spielebeschreibung heißt es unter anderem

Die Insel lebt! Deine neu gefundene Heimat hat einen fortlaufenden Tag-/Nacht-Zyklus – erforsche sie und enthülle ihre Geheimnisse. Wenn du essen willst, wirst du die hier Tiere jagen müssen. Aber Vorsicht, sonst wirst du selbst zum Gejagten! Triff eine Reihe mythischer Gegner, die sich nicht unbedingt freuen werden, dich zu sehen. Erhalte Aufgaben von einem geheimnisvollen Fremden oder finde sie am Strand an Land gespült. Bereite dich auf die beschwerliche Reise in die prozedural erstellte Wildnis vor und schlage dich durch eine Reihe von Biomen. Hier ist jedes Abenteuer absolut einzigartig.

Updates

Zu folgenden Spielen stehen neuen Updates bereit

‎Gemustert Entwickler: BorderLeap Preis: Exklusiv bei  Arcade

Ausblick auf „All of You“

All of You ist ein liebevoll gestaltetes und zugängliches visuelles Rätselspiel für die ganze Familie mit einem einzigartigen Spielprinzip. Jeder Abschnitt eines Levels kann pausiert werden, um den richtigen Pfad für den Hauptcharakter zu finden.

Folge einer tollpatschigen Henne auf der Suche nach ihren vermissten Küken durch verschiedenste Umgebungen.

Erkunde putzige Orte voller spaßiger Charaktere, Überraschungen und jeder Menge gefährlicher Hindernisse und finde am Ende jedes einzelne Küken.

Hinweis: Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“ wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist