In diesem Sommer erhielten Studenten und Dozenten der Gallaudet University ein spezielles Willkommenspaket. Darin befanden sich nicht nur Sweatshirts, Aufkleber und ein Notizbuch – zur Grundausstattung zählen jetzt auch einige leistungsstarke Lernhilfen, die für das Herbstsemester durchaus praktisch sein werden. So wird jeder Student und jedes Fakultätsmitglied mit einem neuen iPad Pro, einem Apple Pencil und einem Smart Keyboard Folio ausgestattet.

iPad Pro als Grundausstattung

Wie Apple beschreibt, schlägt die Gallaudet University mit dem iPad Pro „das nächste Kapitel in seiner Mission auf, Studenten das Wissen und die praktischen Fähigkeiten zu vermitteln, die für den persönlichen und beruflichen Erfolg entscheidend sind.“

„Wir sind Apple dankbar, dass sie diese spannende Zusammenarbeit mit uns eingegangen sind und uns auf so viele andere Arten unterstützen“, berichtet Roberta J. Cordano, Präsidentin der Gallaudet University. „Während Connected Gallaudet schon vor der Coronavirus-Pandemie in Planung war, hat sich für uns vieles verändert, da wir nun bereits für das Herbstsemester komplett online gehen“, erklärt Cordano.

Die Gallaudet University in Washington, D.C. ist die erste Universität für gehörlose und schwerhörige Studenten und die einzige, die ihr gesamtes Programm und sämtliche Leistungen speziell auf diese Studenten angepasst hat. Die Universität war schon immer ein Zentrum für fortgeschrittene Lern- und Lehransätze. Seit ihrer Gründung im Jahr 1864 mit 8 gehörlosen Studenten bis hin zu ihrer heutigen Universitätsgemeinschaft von über zweitausend Studenten und Dozenten, hat sich Gallaudet zur führenden Hochschuleinrichtung für die Gemeinschaft der Gehörlosen und Schwerhörigen entwickelt.

Gallaudets Einsatz von Technologie ist ein wichtiger Bestandteil aller seiner akademischen Programme und Dienstleistungen. Nahezu alle Kurse bei Gallaudet haben mittlerweile eine Online-Komponente, und die Studenten belegen mindestens einen Kurs mit einem Online-Lernsystem. Dieser Grad an technologischer Integration ist höher als der Durchschnitt der Universitäten im ganzen Land, wobei die Kurse bei Gallaudet in großem Umfang Apps und Videos verwenden. Nun können die Studenten und Dozenten die neuesten Funktionen und Fähigkeiten des iPad Pro für ihre Arbeit nutzen und so die neuen Herausforderungen motiviert angehen.