Meross hat in den letzten Wochen und Monaten mehrfach mit neuen HomeKit-Produkten auf sich aufmerksam gemacht. Nun geht die HomeKit-Glühlampe des Herstellers an den Start.

Neue Meross HomeKit-Glühlampe ist da

Ab sofort steht die smarte Glühlampe von Meross in Deutschland zum kauf bereit. Diese ist nicht nur mit Apple HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa uns Google Assistant kompatibel.

Es handelt sich um eine mehrfarbige und dimmbare LED (E27), die ihr per 2,4GHz mit eurem WLAN-Netz verbindet. Die LED bietet euch 16 Millionen Farben. Ihr könnt nach nach Belieben warmes Weiß / kaltes Weiß (2700K ~ 6500K) und verschiedene RGB-Farben einstellen. Die Helligkeit wird mit 810 Lumen (entspricht 60W) angegeben.

Ihr könnt die smarte LED zum Beispiel per Siri-Sprachbefehl, über die Apple Home-App oder über jede andere HomeKit-kompatible App steuern. Natürlich könnt ihr die Glühlampe auch in Automationen, Regeln etc. einbinden.

Meross bietet die LED einzeln zum Preis von 19,99 Euro und im Doppelpack für 32,99 Euro an. Zum Verkaufsstart der smarten LED erhaltet ihr 10 Prozent Rabatt auf die einzelne Glühlampe, sowie 15 Prozent Rabatt auf das Doppelpack. So wird der Preis für das Doppelpack im Vergleich zur einzelnen LED noch einmal deutlich attraktiver. Auf der Amazon Produktseite müsst ihr den angebotenen Coupon aktivieren, um den Rabatt zu erhalten.

Smart WLAN Glühbirne funktioniert mit Apple HomeKit, Meross Wifi Lampe LED Mehrfarbige Dimmbare... ⭐ Siri und HomeKit: Meross LED Glühbirne können mit Apple HomeKit (iOS 13 oder höher), Apple...

⭐ Sprachsteuerung: WLAN e27 Glühbirne sind mit Apple HomeKit, Alexa und Google Assistant...