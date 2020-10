Auch wenn Apple das iPad Air 4 bereits vor knapp vier Wochen vorgestellt hat, warten wir nach wie vor darauf, dass Apple den Verkaufsstart bekannt gibt. Lange dürfte es nicht mehr dauern, immerhin erreichen die iPad Air 4 Modelle die Apple Stores.

Marc Gurman vermeldet per Twitter, dass Apple neue Geräte an seine Apple Stores schickt. Allerdings sind die Kisten noch verschlossen und für das Öffnen zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

Bei diesem Geräten handelt es sich sehr wahrscheinlich um die neuen iPad Air 4. Diese gehen laut Apple im Laufe des Oktobers in den Verkauf. Für eine Ankunft der neuen iPhone 12 (Pro) Modelle in den Stores ist noch deutlich zu früh. Marketingmaterial für das iPad Air 4 befindet sich auch bereits in den Stores.

Shipments of new devices have started landing at Apple stores for opening at a later date — likely the iPad Airs going on sale this month. Too early for the iPhones.

— Mark Gurman (@markgurman) October 9, 2020