Vor Kurzem hat Apple die Einladungen für sein Oktober-Event verschickt. Die nächste Keynote findet am kommenden Dienstag (13. Oktober 2020) statt. Nachdem Apple im vergangenen Monat die Apple Watch 6, Apple Watch SE, das iPad 8 sowie das iPad Air 4 vorgestellt hat, geht es in Kürze mit der iPhone 12 Familie weiter. Die Keynote startet pünktlich um 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Wir begleiten die Keynote mit einem Live-Ticker, dieser startet um 18:30 Uhr.

Apple Oktober Keynote

Die letzte Apple Keynote liegt gerade einmal vier Wochen zurück. In Kürze geht es mit dem nächsten Event weiter. Aufgrund der COVID-19 Pandemie findet die Veranstaltung erneut als Online-Event dar.

iPhone 12 mini, iPhone 12 und iPhone 12 Pro

In den vergangenen Woche und Monaten sind bereits zahlreiche Gerüchte zur kommenden iPhone 12 Familie aufgetaucht. Wir bilden uns ein, dass wir mittlerweile einen ganz guten Überblick haben, was uns in Kürze erwartet.

Es zeichnet sich ab, dass Apple Dienstag vier neue Modelle präsentieren wird, darunter ein 5,4 Zoll iPhone 12 mini, ein 6,1 Zoll iPhone 12, ein 6,1 Zoll iPhone 12 Pro sowie ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Alle Modelle werden unter anderem auf den A14-Prozessor, OLED-Display und einen 5G-Chip setzen. Die Unterschieden liegen (neben der Displaygröße) unter anderem im Gehäusematerial (bei den Pro-Modellen kommt ein Edelstahl-Rahmen anstatt Aluminium zum Einsatz) und im Kamerasystem liegen. Aktuell rechnen wir damit, dass die non-Pro-Modelle über ein Dual-Kamerasystem verfügen, während Apple bei den Pro-Modelle ein Triple-Kamera sowie einen zusätzlichen LiDAR-Scanner verbauen wird.

Wir können uns gut vorstellen, dass Apple die neuen Modelle gestaffelt in den Handel bringen wird. Die Non-Pro-Modelle könnten zeitnah erscheinen und im November könnten die Pro-Modelle folgen.

AirTags, AirPower, AirPods Studio und mehr.

Neben den neuen iPhone-Modelle könnte Apple noch weitere Produkte vorstellen. In den letzten Wochen tauchten immer mal wieder die Begriffe AirTags, AirPower und AirPods Studio auf. Bei den AirTags soll es sich um einen Smart Finder handeln, mit dem verlorenen Gegenstände wiedergefunden werden können. Zuletzt hieß es jedoch, dass die AirTags erst im Frühjahr 2021 erscheinen.

AirPower wurde offiziell von Apple eingestellt. Stattdessen könnte Apple ein AirPower-ähnliches drahtloses Ladegeräte für iPhone und Co. präsentieren. Apple könnte das Ganze unter dem Begriff MagSafe vermerkten. In den letzten Wochen sind immer mal wieder Gerüchte zu den AirPods Studio aufgetaucht. Dabei soll es sich um High-End Over-Ear-Kopfhörer von Apple handeln. Fraglich ist nur, ob diese bereits „reif“ sind. Last but not Least wird Apple sicherlich auch neue iPhone-Hüllen zu den neuen iPhone-Modellen ankündigen.

Vielmehr oder weniger erwarten wir im Rahmen des Events nicht.

Wann und wo?

Wie ihr es von uns gewohnt seid, starten wir hier auf Macerkopf.de 30 Minuten vor der eigentlichen Keynote unseren Live-Ticker. Los geht es damit pünktlich um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start des Events nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte zu sprechen. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit von der Partie seid, bei unserem Live-Ticker vorbeiguckt und mit uns durch den Abend geht.