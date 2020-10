Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis das neue iPad Air 4 in den Verkauf geht. Wir gehen aktuell davon aus, dass Kunden kurz nach der „Hi, Speed“-Keynote das neue Apple Tablet kaufen können.

iPad Air 4 Verkaufsstart wird im Rahmen des „Hi, Speed“-Events bekannt gegeben

Knapp einen Monat ist es mittlerweile her, dass Apple neben dem iPad 8 auch das neue iPad Air 4 angekündigt hat. Während sich das iPad 8 längst kaufen lässt (hier unser iPad 8 Testbericht), warten Kunden noch auf den Startschuss für das iPad Air 4.

Apple hat bereits das Marketingmaterial für die neuen iPad Air-Modelle an seine Stores verschickt und auch die tatsächlichen Geräte dürften mittlerweile in den Apple Geschäften eingetroffen sein. Lange dürfte es somit nicht mehr dauern, bis Apple den offiziellen Startschuss gibt. Der gut informierte Leaker Jon Prosser weiß zu berichten, dass Apple im Rahmen der iPhone 12 Keynote den Termin für den Verkaufsstart des iPad Air 4 bekannt gegeben wird. Wir gehen aktuell davon aus, dass spätestens am 16. Oktober der Startschuss fallen wird.

Apple will give you the launch date of iPad Air during the October 13th event. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Falls ihr euch fragt, warum sich das iPad Air 4 noch nicht bestellen lässt, so könnte dies am verbauten A14-Chip liegen. Den gleichen Chip wird Apple beim iPhone 12 implementieren. Um im Vorfeld nicht zu viele Geheimnisse rund um den A14-Chip zu verraten, hat sich Apple zu einem „verzögerten“ iPad Air 4 Verkaufsstart entschieden.