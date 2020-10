Mit iOS 14 und iPadOS 14 bietet Apple die Möglichkeit an, dass Anwender Widgets auf dem Home-Bildschirm platzieren können. Auch Spotify macht sich derzeit intensiv darüber Gedanken, in welcher Form man seinen Nutzern Widgets unter iOS 14 anbieten kann.

Spotify Beta: iOS 14 Widgets werden getestet.

Die neuen Widgets stellen zeitgerechte Informationen auf einen Blick dar und können in verschiedenen Größen auf jeder beliebigen Seite des Home-Bildschirms festgepinnt werden. Nutzer können einen intelligenten Stapel an Widgets erstellen, der die On-Device Intelligence nutzt, um je nach Zeit, Ort und Aktivität das richtige Widget erscheinen zu lassen. Zudem können „feste“ Widgets von Apps platziert werden. So lässt sich die Ansicht und der Aufbau des Homescreen stärker denn je individualisieren.

Schon jetzt bieten zahlreiche Entwickler für ihre Apps Widgets an, die Nutzer auf dem Home-Bildschirm verwenden können. Auch Spotify arbeitet an einem bzw. mehreren offiziellen Widgets. Diese sind nun erstmals in der Spotify TestFlight Beta aufgetaucht. Das jeweilige Widget soll das Cover der zuletzt gespielten Wiedergabelisten, Alben, Songs etc. darstellen (klappt in der aktuellen Beta noch nicht). Eine Interaktion über die Widgets ist aktuell nicht möglich, da Apple nur die Darstellung von Informationen erlaubt. Die Möglichkeit zum Scrollen oder das Platzieren von Buttons wird nicht ermöglicht. Hier hat Apple augenscheinlich Bedenken, dass sich dies zu stark auf die Akkulaufzeit auswirkt.

Wann die Spotify Widgets zur Verfügung stehen, ist nicht bekannt. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Spotify die Möglichkeit testen, dass Anwender direkt über die Apple Watch streamen können, ohne dass diese direkt mit dem iPhone verbunden ist.