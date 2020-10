Apple TV+: Kiera Knightley spielt doch nicht bei „The Essex Serpent“ mit 

Mit Apple TV+ bietet Apple seit knapp einem Jahr einen eigenen Video-Streaming-Dienst an. Mit einer Handvoll Serien und Filmen gestartet, ist das Angebot in den letzten 12 Monaten deutlich gewachsen. Das kommende Projekt „The Essex Serpent“ muss nun doch ohne Kiera Knightley auskommen. „Teheran“ ist bereits angelaufen und nun steht der deutsche Trailer bereit.

Erst wenige Woche ist es her, dass bekannt wurde, dass sich Apple die Rechte an „The Essex Serpent“ mit Keira Knightley gesichert hat. Nun gibt es augenscheinlich eine Änderung bei der Besetzung der Hauptrolle.

Daily Mail berichtet, dass sich Knightley wegen ihrer Besorgnis über die Kinderbetreuung während der Pandemie aus der TV-Serie „The Essex Serpent“ zurückgezogen hat. Der plötzliche Rückzug der 35-Jährigen aus der Produktion bedeutet, dass die Hauptrolle von Cora im gotischen Mysterium nun neu besetzt werden muss.

Die Produktion sollte in sechs Wochen beginnen. Nun müssen Apple und die Produzenten umplanen. Kostümdesigner, Visagisten und Regisseure waren schockiert, als sie Anfang dieser Woche über die Neuigkeiten informiert wurden. Laut Branchenkennern hätte Keiry Knightley vermutlich ein sechsstelliges Gehalt für die Teilnahme an dem Drama erhält.

Die Serie „Teheran“ ist schon ein paar Monate weiter und bereits auf Apple TV+ angelaufen. Ab sofort steht der offizielle „deutsche“ Trailer zur Serie im deutschen YouTube-Kanal von Apple bereit. Es heißt

Moshe Zonder („Fauda“) erzählt in seinem neuen Spionage-Thriller die Geschichte einer israelischen Undercover-Agentin auf gefährlicher Mission in Teheran, die sie selbst und alle, die ihr nahestehen, in Gefahr bringt.

Die Serie wurde geschaffen von Moshe Zonder, Dana Eden und Maor Kohn. Regie führt Daniel Syrkin. Co-Autor neben Zonder ist Omri Shenhar. Ausführende Produktion: Moshe Zonder, Dana Eden, Shula Spiegel, Alon Aranya, Julien Leroux, Peter Emerson und Eldad Koblenz; Produktion: Donna and Shula Productions in Zusammenarbeit mit Paper Plane Productions sowie Cineflix Rights und Cosmote TV.