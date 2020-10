Der HomeKit-Garagentoröffnet von Meross ist ab sofort erhältlich. Zum Start bietet der Hersteller einen Einführungsrabatt in Höhe von 15 Prozent an.

HomeKit-Garagentoröffner von Meross ist da

Ursprünglich sollte der HomeKit-Garagentoröffner von Meross Ende September auf den Markt kommen, allerdings kam es zu einer Verzögerung. Wie dem auch sei, ab sofort könnt ihr den HomeKit-Garagentoröffner von Meross bestellen. Bis dato bot Meross nur einen WLAN Garagentoröffner an, der mit Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel war und mit dem man mit Verhältnis wenig Aufwand aus einem „normalen“ Garagentor eine „smartes“ Garagentor machen kann.

Nun gibt es das Ganze auch HomeKit-Version. Mit dieser lassen sich Torantriebe nachrüsten und HomeKit-fähig machen. So kann man zukünftig bequem der Siri, per Home-App oder mit einer anderen HomeKit-fähigen App das Garagentor öffnen oder den Zustand abfragen. Natürlich lässt sich das Ganze auch in Automatisierungen einbinden, so dass sich das Garagentor automatisch öffnet, wenn wir mit dem Auto vorfahrt.

Der Listenpreis des Meross HomeKit-Garagentoröffners liegt bei 49,99 Euro. Zum Verkaufsstart gibt es 15 Prozent Einführungsrabatt, so dass ihr nur 42,49 Euro bezahlt. Diesen aktiviert ihr auf der Amazon Produktseite. Das Produkt ist auf Lager und kann unmittelbar verschickt werden.