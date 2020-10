Lange mussten Apple-Fans in Indien warten, bis Apple seinen Online-Store in dem Land eröffnet. Ende letzten Monat war es dann endlich so weit. Das Warten wird nun belohnt. Wie MacRumors berichtet, bereitet Apple derzeit ein durchaus attraktives Angebot vor. So soll jeder Kunde des indischen Online-Stores kostenlose AirPods mit einem Kauf des iPhone 11 erhalten.

Apple verkauft iPhone 11 mit kostenlosen AirPods

Einzelheiten zum Deal sind noch nicht bekannt. Fest steht, dass die Aktion am 17. Oktober startet und damit in Konkurrenz zum iPhone 12 Lineup steht. Wir gehen davon aus, dass Apple das Basismodell der AirPods spendieren wird, wobei das Unternehmen womöglich ein Upgrade auf die AirPods Pro gegen einen Aufpreis ermöglicht.

Hervorzuheben ist, dass dieser Deal weniger als einen Monat nach dem offiziellen Start des Apple Online Stores in Indien zustande kommt. Bis zum letzten Monat mussten sich die Käufer in Indien beim Kauf von Apple-Produkten auf ein Netzwerk von Drittanbieter-Händlern verlassen.

Neben dem Online Store möchte Apple zukünftig auch klassische Apple Retail Stores in Indien betreiben. Ein Ladenlokal soll im Maker Maxity-Einkaufszentrum im Bandra Kurla-Komplex in Mumbai entstehen. Ein weiterer Store ist für Bangalore im Gespräch.