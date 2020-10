Die Stunden bis zur „Hi, Speed“-Keynote sind gezählt. Während das iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max gesetzt sind, fragen nicht nur wir uns, welche weiteren Produkte Apple morgen Abend (Ankündigung unserer Live-Tickers) präsentieren wird. Zwei Kandidaten sind HomePod mini und ein neues Apple TV.

Jon Prosser: HomePod mini und neues AppleTV

Während die AirTags und die AirPods Studio für das morgige Event augenscheinlich raus sind, könnte Apple die große Bühne nutzen, um den HomePod mini anzukündigen. Mit einem neuen AppleTV rechnet Leaker Jon Prosser nicht.

Prosser weiß jedoch zu berichtet, dass sowohl HomePod mini als auch das neue AppleTV als Ultrabreitband-Stationen (UWB) agieren werden. Die Geräte können den Standort des Nutzers, wenn er sich innerhalb der Wohnung oder eines Hauses mit einem anderen Gerät mit U1-Chip bewegt, ziemlich genau lokalisieren. Diese Informationen können für die Mediensteuerung, Lautstärke, Helligkeit, Türschloss etc. genutzt werden. So kann klassische Hardware in HomeKit-Hardware umfunktioniert werden.

Zudem könnten die Informationen innerhalb der Wo ist?-App genutzt werden. Ein Nutzer könnte benachrichtigt werden, wenn ein Gerät aus den eigenen vier Wänden entfernt oder bewegt wird. Weiter heißt es, dass die neuen UWB-Basisstationen als cleveres trojanisches Pferd von Apple für Augmented Reality Funktionen in der Wo ist?-App zuhause genutzt werden.