iPhone 12 (Pro) Keynote im Live Ticker / Live Stream. Endlich ist es soweit. Viele Apple Fans haben auf den heutigen Tag hingefiedert. Etwas später als gewöhnlich, stellt Apple am heutigen Abend die neue iPhone-Familie vor. Welche Produkte der Hersteller heute im Detail ankündigen wird, erleben wir ab 19:00 Uhr. Unser Live Ticker startet um 18:30 Uhr. Seinen Online Store hat Apple bereits vom Netz genommen.

Apple iPhone 12 (Pro) Keynote

Die Apple Oktober Keynote steht unmittelbar bevor. Nachdem der Hersteller im vergangenen Monat die Apple Watch 6, Apple Watch SE, das iPad 8 sowie das iPad Air 4 angekündigt hat, geht es am heutigen Abend mit den iPhone 12 Modellen weiter.

Wir bilden uns ein, dass wir bereits eine gute Vorstellung zu den neuen Modellen haben. Wir rechnen mit einem 5,4 Zoll iPhone 12 mini, einem 6,1 Zoll iPhone 12, einem 6,1 Zoll iPhone 12 Pro sowie einen 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Darüberhinaus könnte es mit den AirTags, einem HomePod mini und den AirPods Studio noch das ein oder andere neue Produkt geben. Auch ein neues MagSafe-Ladegeräte für die neuen iPhone-Modelle ist denkbar.

In gewohnter Manier werden wir euch in diesem Artikel per Live Ticker / Livestream zur heutigen Apple Keynote auf dem Laufenden halten. Unsere Berichterstattung starten wir um 18:30 Uhr. Die Zeit bis zum Start der eigentlichen Keynote um 19:00 Uhr nutzen wir, um über die jüngsten Gerüchte mit euch zu sprechen und uns einzustimmen. Wir gehen davon aus, dass die Keynote bis ca. 20:30 Uhr andauern wird.