Seit Wochen und Monaten wird darüber spekuliert, dass Apple bei der gesamten iPhone 12 Familie auf das beiliegende Netzteil verzichtet. Doch nicht nur beim iPhone 12 (Pro) könnte Apple auf das Ladegerät verzichten, sondern beim gesamten iPhone Lineup.

Spätestens seit der Apple September Keynote und dem Verzicht auf ein Ladegerät bei der Apple Watch lässt sich erahnen, dass sich dies bei der iPhone Familie fortsetzt.

Der gut unterrichtete Mark Gurman von Bloomberg meldet sich kurz vor der „Hi, Speed“-Keynote zu Wort und behauptet, dass Apple den Verzicht des Ladegerätes nach der heutigen Keynote auf die gesamte iPhone-Familie überträgt.

In addition to removing the charging adapter from the newest iPhones today, look for Apple to do the same for the SE and other iPhones it’ll keep selling.

— Mark Gurman (@markgurman) October 13, 2020