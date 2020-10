Apple hat soeben nicht nur neue iPhone 12 (Pro) Modelle vorgestellt, sondern mit den Beats Flex auch neue kabellose In-Ear-Kopfhörer präsentiert. Diese können ab sofort zum Preis von nur 48,65 Euro bestellt werden.

Die neuen Beats Flex Kopfhörer erinnern sehr stark an die BeatsX-Kopfhörer, werden allerdings zu einem deutlich niedrigeren Preis angeboten. Mit 48,65 Euro im Apple Online Store sind sie sicherlich der preiswerteste Einstieg in die Welt der kabellosen Apple Kopfhörer.

Apple schreibt

In deinen Ohren oder um deinen Hals, Beats Flex sind so vielseitig wie dein Leben. Ob du Musik hörst, telefonierst oder deine Social Feeds durchsiehst – du bist bereit für das, was als Nächstes kommt. Magnetische Kopfhörer machen es noch leichter, Musik zu hören – sie spielen Musik ab, wenn sie in deinen Ohren sind, und pausieren, wenn du sie dir um den Hals hängst. Das Flex-Form Kabel lässt sich mit seiner robusten Nitinol Konstruktion den ganzen Tag angenehm tragen – und die Auswahl aus vier Ohreinsätzen ermöglicht personalisierten Tragekomfort. Und wenn du sie nicht trägst, verhindern die magnetischen Kopfhörer, dass sich deine Beats Flex in deiner Hosen- oder Handtasche verheddern.