Heute ist es endlich so weit – Apple wird ab 19:00 Uhr auf seinem „Hi, Speed“-Event das iPhone 12 Lineup vorstellen. Eine kleine Vorschau erhalten wir bereits jetzt auf der iCloud-Webseite. So zeigt sich mit der passenden URL ein Bild der neuen iPhone-Modelle. Zudem gibt es einen weiteren Hinweis auf ein neues Apple TV.

iPhone 12 auf der iCloud-Webseite

Während wir alle auf das iPhone 12 warten, bereitet sich Apple auf den Release vor. So hat das Unternehmen neue Icons in die iCloud-Webseite eingebunden, die das iPhone 12 illustrieren sollen. Auch wenn es sich nicht um hochauflösende Bilder handelt, können wir einige Unterschiede zwischen diesen Icons und denen, die zur Illustration früherer iPhone-Modelle verwendet werden, feststellen.

Anhand der Modellnummer wählt die iCloud-Webseite das entsprechende Piktogramm aus. Modifiziert man auf iCloud.com die URL mit einer Modellnummer der neuen iPhones, beispielsweise „iPhone13,1“, wird das neue Bild für das iPhone 12 gezeigt. Insgesamt gibt es vier zusätzliche Bilder, die jedoch noch alle identisch sind. Hier handelt es sich um Platzhalter. Somit haben wir einen weiteren Hinweis, dass wir heute vier neue iPhones sehen werden: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max.

Die Bilder wurden zuerst von @AppleSWUpdates entdeckt. 9to5Mac konnte diese Assets in einer besseren Qualität erhalten, die dann auch erkennen lassen, dass die Notch etwas schmaler, als bei den bisherigen Modellen, ausfällt. Im Vergleich zum iPhone 11 wird zudem der Rand deutlich dunkler dargestellt.

Neues Apple TV

Neben den neuen iPhones zeigt sich auf iCloud.com auch ein Apple TV unter der Bezeichnung „AppleTV11,1“. Das Symbol, das dem Apple-Server hinzugefügt wurde, ist jedoch mit dem Symbol des Apple TV 4K identisch. Somit wird es wahrscheinlich kein Design-Update geben. Hier handelt es sich aller Voraussicht um ein reines Leistungs-Upgrade

Zuletzt hieß es in der Gerüchteküche, dass Apple an zwei neuen Apple TV Modellen arbeitet. Ein Modell soll über einen A12-Chip und das andere Modell über einen „A14X-ähnlichen“ Chip verfügen. Zudem soll Apple an einem neuen Controller arbeiten.