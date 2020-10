Der Prime Day 2020 ist im vollen Gange und Amazon haut ein paar wirklich heiße Angebote raus. Unter anderem erhaltet ihr Office 365 Family 6 Nutzer zum Kampfpreis von nur 49,99 Euro.

Nur 49,99 Euro: Office 365 (Microsoft 365) Family

Amazon feiert den Prime Day 2020 und über den Tag verteilt machen wir euch auf ein paar Highlights aufmerksam. So möchten wir euch zum Beispiel auf einen Deal explizit hinweisen. Ihr erhaltet „Microsoft 365 Family | 6 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets und mobile Geräte | 1 Jahresabonnement | Download Code“ für nur 49,99 Euro.

Es handelt sich nicht etwas um das Jahresabo für 1 Person sondern für 6 Personen. Bis zu 6 Nutzer können Office Apps auf mehreren PCs, Macs, Tablets und mobilen Geräten installieren. Ihr habt Zugriff auf die Office Premium Apps wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint inkl. aller neuester Updates. Zudem steht 1TB Cloudspeicher auf OneDrive pro Person zur Verfügung.

Microsoft 365 mit Word, Excel und Co. ist in jedem Fall ein Top-Produkt. Bei Interesse könnt ihr euch natürlich auch zwei Lizenzen sichern und so die kommenden zwei Jahre abdecken. Die 49,99 Euro können sich in jedem Fall sehen lassen.

Bei Interesse solltet ihr schnell zuschlagen. Der Prime Day läuft maximal bis morgen Abend (14.10.2020 23:39 Uhr). Allerdings kann es sein, dass ein Angebot vorher ausläuft, wenn der vorgesehene Vorrat aufgebraucht ist.